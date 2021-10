Incidente ad Aprilia, sbanda e si ribalta con l'auto contro un muretto: la vittima è Cristina Andersson

Il tragico incidente avvenuto domenica sera, 3 ottobre, in via del Genio Civile. La vittima aveva 20 anni

E' Cristina Andersson la vittima dell'incidente stradale avvenuto ieri sera, domenica 3 ottobre, in via del Genio Civile ad Aprilia. Aveva appena 20 anni e secondo la ricostruzione era alla guida di una Polo e stava tornando a casa quando è uscita improvvisamente fuori strada.

Poco prima dello svincolo per la Pontina la ragazza ha perso il controllo della vettura. L'auto è finita contro un muretto di un'abitazione e si è ribaltata e per la giovane donna non c'è stato scampo. Il corpo è rimasto intrappolato tra le lamiere ed è stato necessario l'intervento di una squadra di vigili del fuoco. Purtroppo però non c'era già più nulla da fare e i soccorsi del 118, arrivati sul luogo dell'incidente, non hanno potuto far altro che constare il decesso.

La salma della ragazza è stata restituita ai familiari per la cerimonia funebre.