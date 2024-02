Tragico scontro in auto: muore a 32 anni Teresa Raso

Si piange un'altra giovane vittima sul territorio pontino. E' Teresa Raso, 32 anni, la donna che ha perso la vita ieri, sabato 10 febbraio, in un incidente stradale avvenuto in via del Genio civile ad Aprilia. Secondo la ricostruzione del sinistro, la ragazza era alla guida di una Ford Fiesta e percorreva la strada verso Campo di Carne quando, all'altezza di una curva, si è scontrata con una Yaris.

Nel violento impatto la Ford è uscita fuori strada cadendo in un fosso. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti che percorrevano la stessa strada. Purtroppo, all'arrivo dell'ambulanza, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo senza vita della ragazza rimasto intrappolato fra le lamiere dell'auto. Dei rilievi del sinistro si sono occupati gli agenti della polizia locale di Aprilia, al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.