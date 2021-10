Incidente mortale ad Aprilia, perde la vita un motociclista di 52 anni

Lo scontro è avvenuto nella prima mattina in via dei Rutuli: la due ruote si è scontrata con un'auto. Sul posto 118, carabinieri e polizia locale

Un incidente mortale si è verificato nella prima mattinata di oggi ad Aprilia. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 8 in via dei Rutuli, al confine con il territorio del comune di Ardea, ed ha coinvolto un’auto ed una moto.

Nel violento scontro ad avere la peggio è stato un 52enne di Lanuvio che viaggiava a bordo di una Yamaha: per lui non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi del personale del 118 intervenuti sul posto dove è arrivato anche l’elicottero l'uomo è deceduto. Il conducente della macchina invece è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza.

Sul posto ci sono i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia oltre alla polizia locale che si sta occupando della gestione del traffico nella zona. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente ma i due mezzi potrebbero essersi scontrati frontalmente.