Incidente sulla Pontina: tamponamento fra quattro auto: due feriti

Incidente sulla Pontina nella tarda mattinata di oggi, 9 dicembre, sulla carreggiata in direzione sud, verso Terracina, all'altezza del km 49, nel territorio di Aprilia. Si è trattato di un tamponamento, sulle cui cause sono in corso accertamenti, che ha coinvolto quattro auto causando il ferimento di due persone.

Le operazioni di soccorso degli automobilisti feriti hanno reso necessaria la chiusura provvisoria al traffico del tratto di strada interessato e la circolazione è stata deviata in direzione al km 49,700 lungo la complanare.

Al termine delle operazioni di recupero dei veicoli, oltre che di pulizia e messa in sicurezza della carreggiata, sarà ripristinata la regolare circolazione. Sul posto il personale del 118 e dell'Anas oltre alle forze dell'ordine per i rilievi.