Maxi incidente ad Aprilia: coinvolti cinque veicoli, sette le persone ferite

Un maxi incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, giovedì 10 novembre, lungo la strada provinciale Velletri-Nettuno - più conosciuta come via dei Cinque Archi - nel territorio di Aprilia, in cui sono rimasti coinvolti cinque mezzi e ferite sette persone. Pesanti anche le ripercussioni sulla circolazione stradale con la carreggiata che è stata chiusa al traffico per circa due ore per permettere agli agenti della polizia locale di effettuare tutti i rilievi utili e per la rimozione dei mezzi.

Dalle informazioni a disposizione nel sinistro sono rimasti coinvolti un camioncino, un furgoncino e tre auto, una una Mercedes Classe A, una Fiat Panda, una Citroen C3 con il primo che è finito poi in una cunetta che costeggia la strada e una delle vetture in mezzo alla strada.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo i primi soccorsi, hanno predisposto il trasferimento dei feriti in diversi ospedali, e i vigili del fuoco. I rilievi sono stati condotti dalla polizia locale a cui spetta ora ricostruire l’esatta dinamica del grave incidente.