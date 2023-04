Incidente ad Aprilia, scontro frontale in via dei Rutuli: morta una donna

Una donna di 70 anni è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, 15 aprile, nel territorio di Aprilia, in via dei Rutuli. Il sinistro ha coinvolto due auto in uno scontro frontale.

I due conducenti sono stati soccorsi dai mezzi del 118 ma la donna è morta poco dopo per le ferite riportate. Sul posto gli agenti della polizia locale che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente e gestito poi la viabilità.