Incidente nella notte ad Aprilia, fuori strada con l’auto: ferito grave un 28enne

Un brutto incidente si è verificato nella notte ad Aprilia in cui è rimasto gravemente ferito un giovane di 28 anni. E’ accaduto poco dopo la mezzanotte e mezza lungo via delle Valli.

Dalle prime informazioni a disposizione, si tratta di un sinistro autonomo che ha visto coinvolta la sola auto, una Chevrolet Matiz di colore bianco, in cui si trovava il ragazzo; per cause ancora al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti sul posto, la vettura mentre procedeva lungo la strada è improvvisamente uscita fuori strada.

Violento l’impatto; sul luogo dell’incidente si è reso necessario anche intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto operare per estrarre il 28enne dalle lamiere dell vettura accartocciata. Soccorso dai sanitari del 118, il ragazzo è stato poi trasportato presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove ora è ricoverato nel reparto di rianimazione.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri.