Incidente in via Le Ferriere, travolti da un'auto pirata: un morto e un ferito

Incidente stradale tra i territori di Cisterna e Aprilia, in via Le Ferriere, questo pomeriggio, 11 febbraio, intorno alle 17. Un'auto ha travolto due persone che erano in bicicletta lungo la carreggiata. Il bilancio è di un morto e un ferito. Sul posto le pattuglie della polizia stradale di Aprilia per ricostruire la dinamica del sinistro e per raccogliere eventuali testimonianze che possano aiutare a rintracciare il veicolo che, dopo l'investimento, è fuggito senza fermarsi a prestare soccorso. Si cerca dunque il pirata.

Secondo le prime informazioni le vittime del sinistro sarebbero due stranieri, probabilmente braccianti agricoli impiegati in zona e che forse avevano appena concluso il loro turno di lavoro.

All'arrivo dei soccorsi del 118 non c'era più speranza per uno dei due uomini, ucciso sul colpo, mentre l'altro è stato soccorso da un'ambulanza e trasferito in gravi condizioni in ospedale.