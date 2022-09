Incidente su via Pratica di mare: muore a 24 anni Charlotte Mannarino

"La mia piccola bambina non c'è più. Balla coi tuoi animaletti a papà".Un drammatico annuncio con il quale il padre di Charlotte Mannarino, la ragazza rimasta coinvolta in un incidente stradale tra Pomezia e Ardea domenica scorsa, ha comunicato sui social il decesso della sua ragazza.

Ventiquattro anni, residente nel quartiere di Nuova Florida ad Ardea, Charlotte Mannarino aveva frequentato il liceo Pablo Picasso artistico e linguistico di Pomezia. Amante degli animali, avrebbe cominciato a breve un corso per diventare istruttore cinofilo. E' nata e cresciuta nel comune del litorale laziale e domenica mattina era rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo via Pratica di Mare.

Come riporta Roma Today, ragazza era già in condizioni critiche subito dopo essere stata estratta dalle lamiere della sua auto, che aveva terminato la corsa ribaltata, Charlotte era stata trasportata d'urgenza prima all'ospedale Sant'Anna di Pomezia e poi con l'elisoccorso all'ospedale San Camillo di Roma. In coma farmacologico, la ragazza però non ce l'ha fatta ed è morta al nosocomio romano dove era ricoverata da due giorni.