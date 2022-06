Incidente stradale: muore una donna, altre tre persone ferite

Tragedia a Lanuvio dove ieri, 13 giugno, è morta una donna di Ardea, Roberta Contini, 48 anni. La signora viaggia in auto su via Laviniense, la strada provinciale che collega Lanuvio a Campoleone, quando, intorno alle 14 si è scontrata frontalmente con una Ford dove si trovavano due fratelli di 21 e 23 anni, entrambi di Lanuvio. La 48enne era invece a bordo di una Micra insieme a un parente.

Come riporta Roma Today, l'impatto tra i due veicoli non ha lasciato scampo a Roberta Contini, deceduta sul colpo, mentre le altre persone sono state soccorse dalle ambulanze e trasferite d'urgenza in due diversi ospedali. Lo zio della donna in particolare è stato trasferito in eliambulanza al San Camillo di Roma dove si trova in prognosi riservata.

I rilievi del sinistro sono stati affidati ai carabinieri.