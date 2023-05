Schianto in scooter: perde la vita un 49enne

Un'altra vittima sulle strade del Lazio. A perdere la vita, come riporta Roma Today, un 49enne romano, Andrea D'Ascenzi, deceduto nella serata di ieri, 24 maggio, mentre era in sella al suo scooter. L'uomo si è schiantato contro una Ford Fiesta su cui viaggiavano tre operai. Il sinistro mortale si è verificato nella zona di Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea, all'altezza dell'incrocio tra via Severiani e via delle Mimose.

Per la vittima purtroppo non c'è stato nulla da fare. Lievemente feriti anche i tre operai che erano a bordo dell'auto e che sono stati trasportati all'ospedale di Pomezia. Alla guida del veicolo c'era un 25enne, sottoposto all'alcol test e drug test. I tre uomini provenivano dalla Capitale e percorrevano la strada in direzione del litorale.

Sempre nella giornata di ieri ha perso invece la vita sulla Pontina Graziella Genovesi, 60enne, morta a pochi metri da casa dopo uno schianto contro un'altra auto all'altezza del km 88+800.