Incidente in via Pontina Vecchia, scontro tra scooter e auto: morta una donna

C'è un'altra vittima della strada. L'incidente mortale è avvenuto questa mattina, 25 luglio, fra Pomezia ed Ardea, in località Madonnina, dove una donna ha perso la vita dopo che lo scooter che stava conducendo ha impattato contro un'auto. La tragedia intorno alle 7:30.

L'intervento delle ambulanze del 118 e degli agenti della polizia municipale di Ardea sulla via Pontina Vecchia, altezza via Nazzareno Strampelli. La vittima è una quarantenne originaria dei Castelli Romani. Inutili i soccorsi, per la scooterista non c'è stato nulla da fare. Illese le due persone che si trovavano a bordo della vettura, che procedeva da Ardea in direzione di Pomezia.

Resta da accertare la dinamica del sinistro. Dopo i rilievi degli agenti il tratto di strada è stato chiuso e starà ora ai caschi bianchi del comune del litorale laziale ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.