Incidente in via Ardeatina: scontro tra tre auto, bambina di un anno ferita gravemente

Brutto incidente lungo la via Ardeatina nella zona di Ardea. Il sinistro si è verificato ieri, lunedì 16 novembre, all'altezza del Villaggio Ardeatino ed una bambina di un anno è rimasta gravemente ferita. Come si legge su RomaToday, soccorsa la piccola è stata trasferita in eliambulanza al Bambino Gesù di Roma, ricoverata in codice rosso.

Secondo i primi accertamenti, lo scontro ha visto coinvolte tre auto, una Lancia Musa, una Mercedes e una Ford Fusion. Sul posto per i rilevi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Ardea che ora sono al lavoro per ricostruire l’estate dinamica dell’incidente.