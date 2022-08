Incidente tra un’auto e un’ambulanza, due feriti. Una donna elitrasportata a Roma

Grave incidente nella mattinata di oggi, lunedì 22 agosto, nei pressi dell’incrocio tra via Germania e via Zanetti a Latina che ha visto coinvolte un'auto e un’ambulanza. Dalle prime informazioni a disposizione il mezzo di soccorso stava intervenendo per un’emergenza proprio in via Germania quando, per cause che sono al momento ancora in fase di accertamento, si è scontrato con la vettura che in seguito all’impatto si è ribaltata rimanendo su un fianco al centro della strada.

La donna che era al volante dell’auto è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma; l'uomo che era con lei seduto sul sedile del passeggero, invece, è stato trasferito al Santa Maria Goretti di Latina in condizioni meno gravi. Illesi gli operatori del 118 che si trovavano sull’ambulanza.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale a cui ora spetta la ricostruzione della dinamica dell’incidente e i sanitari del 118, anche con un'altra ambuanza per andare a soccorrere l'uomo presso cui doveva intervenire il mezzo poi coinvolto nel sinistro. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi la strada è stata temporaneamente chiuda al traffico.