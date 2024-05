Auto in fuga dopo l’incidente, le indagini

Sono in corso le indagini sull’incidente che è avvenuto nella mattinata di ieri, sabato 25 maggio, a Gaeta, al confine con Formia, e in cui secondo una prima ricostruzione sono rimaste coinvolte una vettura e una moto.

Sul posto, dopo le segnalazioni, sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza che hanno effettuato i primi accertamenti. Ad avere la peggio è stato un uomo di 66 anni che si trovava a bordo del mezzo a due ruote che, per cause che sono ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della moto finendo poi fuori strada.

La vettura, coinvolta nell’incidente, ha invece proseguito la sua marcia senza fermarsi. Sono ora in corso le indagini per risalire alla persona che in quel momento si trovava alla guida. Nel frattempo il 66enne, soccorso dai sanitari del 118, è stato poi trasportato in eliambulanza in ospedale.