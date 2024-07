Perde il controllo dell'auto e distrugge i cartelli pubblicitari

Ha perso il controllo dell'auto ed è finito duori strada abbattendo diversi cartelli pubblicitari. Tutto è accaduto nella notte tra sabato 6 e domenica 7 luglio a Priverno, dopo che in paese si era conclusa la fiaccolata che precedeva il Palio del tributo.

Per fortuna l'incidente non ha coinvolto nessuno provocando solo diversi danni. Da quanto si apprende, secondo la ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, un ragazzo di 20 anni, residente nella cittadina, ha perso il controllo della sua auto e in prossimità di una curva è finito sul marciapiede urtando violentamente la ringhiera di metallo con i cartelli pubblicitari. Molto spavento ma nessuna grave conseguenza per il giovane. Sulla dinamica del sinistro sono in corso altri accertamenti.