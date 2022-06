Incidente fra auto e moto: grave un 32enne

Un giovane originario di Gaeta è rimasto gravemente ferito in un incidente che si è verificato intorno alle 12 di oggi, venerdì 17 giugno, in territorio ciociaro. Nel sinistro, avvenuto lungo la Casilina a Cervaro nel sud della provincia di Frosinone, sono rimaste coinvolte una moto e un’auto.

Come riporta FrosinoneToday, ad avere la peggio è stato il 32enne di origini pontine, ma residente a Cassino, che viaggiava in sella alla due ruote e per il quale, soccorso dai sanitari del 118, è stato necessario il trasporto in ospedale in ambulanza. Il giovane ha riportato gravi traumi ed è stato trasferito al policlinico Umberto I di Roma in prognosi riservata; illesa invece la donna alla guida dell’auto.

Sul posto oltre ai sanitari dell’Ares 118, sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.