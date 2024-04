Cavallo travolto e ucciso sulla Pontina: nell'incidente coinvolte due auto

Un cavallo travolto e ucciso nella notte sulla Pontina, due automobilisti coinvolti nel sinistro, una persona ferita. Tutto è accaduto intorno alle 2 di notte lungo la Pontina, all'altezza del comune di Aprilia.

Un cavallo che galoppava sulla carreggiata in direzione Latina è stato centrato in pieno da due auto che percorrevano la stessa direzione di marcia. Nessuno scampo per l'animale, che è morto sul colpo. Uno dei due conducenti è rimasto ferito ed è stato soccorso da un'ambulanza, per fortuna in condizioni non gravi.

La dinamica del sinistro è stata ricostruita dagli agenti della polizia stradale, agli ordini del comandante Francesco Berna Nasca, che stanno cercando di risalire al proprietario dell'animale, probabilmente fuggito dalle campagne della zona.