Investito da un’auto che poi fugge, grave un 36enne. Si cerca il pirata della strada

Incidente nella sera del primo giorno dell’anno nella frazione di Lavinio ad Anzio dove un uomo di 36 anni in bicicletta è stato travolto da una vettura con il conducente che poi è scappato senza prestare soccorso, facendo perdere le proprie tracce. Sono ora in corso le indagini da parte dei carabinieri per risalire al pirata della strada.

Come riporta oggi RomaToday, il sinistro è avvenuto lungo via di Valle di Schioia, altezza via Silvio Pellico. Qui un passante ha notato il 36enne- probabilmente un bracciante di origini straniere - lasciato in terra dopo il sinistro e che, soccorso dai sanitari del 118, è stato poi trasportato d'urgenza agli ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno con un codice rosso; le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Anzio che sono stati allertati dal personale del pronto soccorso e che sono poi intervenuti sul luogo dell’incidente dove hanno svolto i primi rilievi utili a recuperare tracceed ed elementi per ricostruire la dinamica dell’incidente e per risalire al pirata della strada che ha fatto perdere le proprie tracce dopo lo scontro.