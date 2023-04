Drammatico aprile: cinque vittime sulle strade pontine, tre erano ragazzi appena ventenni

Un mese drammatico questo di aprile sulle strade della provincia pontina. Cinque sono state, infatti, le vittime di incidenti, di cui tre di giovanissima età.

Il sinistro di sabato sera sulla Migliara 47 in cui ha perso la vita il 22enne Matteo Campagna ha aggravato un bilancio già terribile. Il ragazzo di Pontinia era nell’auto guidata da un amico quando per cause che sono ancora al vaglio, il mezzo è improvvisamente uscito fuori strada andando a impattare contro il muretto di un’abitazione prima di carambolare in un fossato. Tutti inutili i soccorsi, purtroppo; per il ragazzo non c’è stato nulla da fare ed è deceduto praticamente sul posto, mentre sono gravi le condizioni dell’amico portato al Goretti dove è ricoverato in prognosi riservata dopo un intervento chirurgico. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri che dovranno chiarire quanto accaduto sulla Migliara 47, nei pressi dell’incrocio con l’Appia, tra i territori di Pontinia e Sezze.

Solo pochi giorni prima, nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 aprile, lungo la provinciale Fondi- Sperlonga un giovane di origini indiane di soli 21 anni è morto invece dopo essere stato investito da un’auto mentre in sella alla sua bici stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro. E aveva la loro stessa età, 22 anni ancora da compiere, Alex Stefanelli il ragazzo di Sabaudia che nel pomeriggio di giovedì 13 aprile ha perso la vita sulla Migliara 51, al confine tra Pontinia e la città delle dune, a due passi da casa. Anche in questo caso si tratta di un incidente autonomo con l’auto su cui viaggiava il ragazzo che è uscita fuori strada finendo ribaltata in un fossato. Un’altra giovane vita spezzata sulle strade della provincia pontina che troppo spesso, come in un bollettino di guerra, si sporcano di sangue.

Come accaduto sabato 15 aprile in via dei Rutuli ad Aprilia teatro del frontale fra due auto costato la vita a una donna di 76 anni che in quel momento si trovava nella vettura insieme al figlio o pochi giorni prima, martedì 11 aprile, sulla Pontina dove è stato investito e ucciso il 91enne Guido Mazza.