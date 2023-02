Incidente sull'Appia, scontro tra auto e moto: grave un centauro

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 febbraio, nel territorio di Cisterna. Il sinistro si è verificato intorno alle 16 lungo la via Appia, all'altezza di via delle Querce. A scontrarsi un'auto e una moto. Nel violento scontro la vettura è uscita fuori strada finendo in un fossato sul margine della carreggiata, mentre il centauro è volato per alcuni metri sull'asfalto.

Le condizioni del motociclista sono apparse subito particolarmente gravi e l'uomo è stato soccorso e trasferito in eliambulanza in ospedale. Sul posto, per ricotruire la dinamica dell'incidente e per gestire la viabilità sull'Appia, sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Cisterna. Come segnalato dal comando di polizia locale,la viabilità su quel tratto dell'arteria stradale è stata bloccata per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso. La strada è stata riaperta solo dopo le 18 e la viabilità è tornata regolare.