Incidente fra due auto, ferito un 34enne. Guidava sotto l’effetto della cocaina

E’ risultato positivo alla cocaina l’uomo di 34 anni di Cori che nei giorni scorsi è rimasto coinvolto in un incedente stradale a Cisterna. Gli accertamenti sono stati condotti dai carabinieri che sono intervenuti sul posto e per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.

Giunti sul luogo del sinistro, i militari hanno proceduto con tutti gli accertamenti utili a ricostruire la dinamica. Durante le verifiche è anche emerso che uno dei due veicoli era sprovvisto della prevista copertura assicurativa, con recidiva nel biennio, con il conducente che era già stato sanzionato per lo stesso motivo nel 2023.

Conducente che, rimasto ferito nello scontro, è stato soccorso dai sanitari del 118 e poi portato in ospedale a Velletri dove è stato sottoposto anche ai test tossicologici che hanno fatto emergere la sua positività alla cocaina. Nei suoi confronti i militari hanno proceduto anche per la mancanza di copertura assicurativa con recidiva nel biennio e al conseguente ritiro della patente di guida e oltre che con la denuncia.