Incidente nella notte, perde il controllo dello scooter: muore un 40enne

Un incidente stradale è avvenuto nella notte nel territorio di Cisterna. A perderee la vita un uomo di 40 anni, che percorreva via Prato Cesarino alla guida del suo scooter intorno alla mezzanotte, di ritorno dal lavoro. L'uomo avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo per cause ancora da accertare ed è finito contro un guard rail rimbalzando poi sull'asfalto.

Un impatto che è stato fatale. Inutili i soccorsi per il 40enne, deceduto sul colpo. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità lungo la strada, gli agenti del commissariato di polizia di Cisterna e i colleghi della polizia stradale di Albano.