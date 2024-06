Scontro tra un'auto e una moto in via Valloncello: il centauro muore sul colpo a 53 anni

Tragedia sulle strade, questo pomeriggio, nel comune di Cisterna. In un incidente stradale avvenuto in via Valloncello un centauro di 53 anni ha perso la vita. L'uomo è morto sul colpo dopo che la sua moto si è scontrata con un'auto, una Kia, condotta da una donna.

La dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale, diretti dal comandante Raoul De MIchelis. L'impatto tra i due veicoli è avvenuto all'altezza di un incrocio con una stradina privata. Nel violento urto l'uomo che era alla guida di una moto Bmw è sbalzato per diversi metri sull'asfalto e per lui non ci sono state speranze. Nonostante i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118 il 53enne è deceduto.

La donna alla guida dell'auto, rimasta ferita e sotto shock, è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Latina. Gli agenti della polizia locale stanno in queste ore ricostruendo la dinamica del sinistro, mentre la polizia di Stato ha gestito la viabilità lungo la strada che, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, è rimasta chiusa al traffico per alcune ore e riaperta solo dopo le 17,30.