Incidente sulla complanare della Pontina, ferita gravemente una donna

Ancora un incidente sulle strade della provincia di Latina. Mentre c’è ancora sconcerto per il tragico mortale sulla Pontina in cui hanno perso la vita ai due giovai di Pomezia, Matteo Cursi di 27 anni e Giovanni Anacleto di 24 anni, su via Ferrazza, la complanare della strada statale 148, questa mattina si è verificato un grave sinistro.

Coinvolte due auto, una una Citroen C3 e una Lancia Ypsilon, che, per cause che sono al momento ancora al vaglio della polizia locale, sono entrate in collisione. Da quanto si apprende si tratta di un tamponamento con la prima delle due vetture che in seguito all’impatto è finita sul marciapiede; ferita la donna che si trovava al volante.

Il luogo dell’incidente una volta arrivate le richieste di intervento è stato raggiunto dai sanitari del 118 che dopo i primi soccorsi sul posto hanno trasportato la donna in codice rosso in ospedale. Gli accertamenti sono stati effettuati dalla polizia locale che ora dovrà lavorare per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Qualche disagio al traffico dopo che la strada è stata chiusa al traffico durante i rilievi.