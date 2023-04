Terribile schianto tra due mezzi pesanti: un autista intrappolato tra le lamiere

Terribile incidente tra due mezzi pesanti questa mattina lungo la strada provinciale 79. Il sinistro si è verificato al confine tra i comuni di Artena e Cori. Dalle 9 i vigili del fuoco stanno intervenendo sul posto per i soccorsi.

Le squadre, in arrivo dal comando provinciale di Latina e dal comando di Roma, hanno operato per due ore per riuscire ad estrarre l'autista di uno dei due mezzi rimasto intrappolato tra le lamiere della cabina di guida. Dopo averlo tirato fuori dal mezzo l'uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. Sono però ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza della strada.