Incidente sulla Cori Giulianello, tre morti. Tra loro due ragazzi di 14 e 16 anni

La tragedia si è consumata poco dopo le 20 di domenica 14 luglio. alle porte di Cori. Terribile il bilancio: tre morti, due dei quali minorenni. Lungo la strada per Giulianello si sono scontrati una moto e un motorino per cause ancora in corso di accertamento. Per le persone che erano a bordo non c'è stato nulla da fare.

Inutili i soccorsi del 118 che hanno tentato di tutto per salvare le tre vite. Un ragazzo di 16 anni e una giovane di 14, entrambi di Cori, che vaggiavano sul motorino sono morti sul colpo, come il 44enne originario di Sezze, Ezio Marchetti. I due giovanissimi sono invece Cristian Spirito e Alice Carconi.

Nel violento impatto i due mezzi hanno preso fuoco e i passeggeri sono volati per diversi metri sull'asfalto. Una scena terribile quella che si è presentata ai soccorritori.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che si trovavano a passare nella zona. Sul posto le ambulanze del 118, i carabinieri della stazione di Cori e i vigili del fuoco, al lavoro per diverse ore.

Articolo aggiornato alle 11