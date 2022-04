Incidente a Cori, auto si ribalta su un fianco al centro della strada: ferita una ragazza

Fine settimana difficile sulle strade della provincia con due incidenti con esito mortale che si sono verificati nelle ultime 24 ore, uno nella zona della Chiesuola a Latina e il secondo questa mattina sulla Pontina, nel territorio di Terracina.

A questi si aggiunge anche un sinistro, in cui è rimasta ferita una ragazza, che nella mattinata di ieri, sabato 2 aprile, si è verificato a Cori, lungo via le Pastine. Si tratta di un incidente autonomo in cui è stata coinvolta la sola auto su cui viaggiava la giovane. Secondo una prima ricostruzione la vettura dopo essere uscita fuori strada si è ribaltata rimanendo su un fianco al centro della strada.

In seguito alle numerose segnalazioni che son giunte al numero unico per le emergenze, il 112, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e insieme a loro anche i vigili del fuoco arrivati da Latina, che sono stati impegnati ad estrarre la ragazza che è rimasta ferita e che è stata soccorsa dai sanitari del 118.

I vigili del fuoco hanno anche operato per la messa in sicurezza del mezzo. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente.