Incidente in zona pub, auto si schianta contro il gazebo di un locale: feriti cinque ragazzi

Paura in zona pub a Latina dove un giovane alla guida di un’auto è uscito fuori strada centrando in pieno il gazebo di un locale e ferendo altri 5 ragazzi. Tutto è accaduto nella serata di ieri, sabato 1 ottobre, lungo corso Matteotti, la strada che porta verso piazza del Popolo non lontano dal centro cittadino.

Sul posto, dopo le segnalazioni, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze utili a ricostruire quanto accaduto.

Secondo le prime informazioni a disposizione, un giovane di origini romene ma da anni residente a Latina, neopatentato, mentre era alla guida della sua vettura, una Volkswagen Polo di colore scuro, per cause che sono ancora al vaglio e probabilmente sotto l’effetto di alcol, ha perso il controllo della sua auto andando a schiantarsi contro il gazebo di un locale, colpendo e ferendo 5 ragazzi che erano lì seduti.

Fortunatamente le condizioni dei giovani non sono gravi. I rilievi sono stati svolti dalla polizia stradale.