Grave incidente mentre guida sotto l’effetto di droga e senza patente: scatta l’arresto

Alla guida sotto l'effetto di droga e senza patente aveva provocato un grave incidente: ora a distanza di mesi scatta l’arresto per un 48enne. Sono stati gli agenti della polizia stradale a dare esecuzione all’ordine di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti dell'uomo già noto alle forze dell’ordine.

I fatti avvenuti a Latina risalgono alla scorsa estate quando, come ricostruiscono dalla Questura di Latina, il 48enne si sera messo alla guida in stato di alterazione psicofisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, con patente di guida revocata e con il veicolo non assicurato provocando un grave incidente lungo via Isonzo. In seguito al sinistro un giovane era rimasto ferito in maniera seria.

“Il provvedimento infrequente nel caso di tale tipologia di reato - viene spiegato in una nota -, è stato dettato dalla estrema pericolosità del comportamento dell’arrestato, già recidivo per la medesima condotta. Questo costituisce un segnale forte nei confronti di coloro che si pongono alla guida in tali condizioni che sono la causa di molti incidenti stradali spesso dall’esito grave”.