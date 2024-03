Tragico incidente sulla Migliara 49, due morti

Tragico incidente nella serata di oggi, mercoledì 5 marzo, sulla Migliara 49. Due uomini sono morti dopo che la vettura su cui viaggiavano è finita fuori strada nel territorio di Sabaudia, al confine con quello di Pontinia.

Sono ancora poche le informazioni a disposizione; per cause che sono ora al vaglio delle forze dell’ordine l’uomo che era al volante ha perso improvvisamente il controllo della vettura, una Mini di colore bianco, che è finita fuori strada. Per lui e per un passeggero purtroppo non c’è stato nulla da fare. Inutili si sono rivelati i soccorsi prestati dai sanitari del 118.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco. Al vaglio la dinamica del drammatico sinistro.