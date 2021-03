Incidente mortale sulla sulla Formia-Cassino, due le vittime

Un tragico incidente si è verificato nella serata di oggi, sabato 27 marzo, lungo la superstrada Formia-Cassino. Il sinistro in cui, secondo quanto si apprende, hanno perso la vita due persone si è verificato al confine tra i territori di Spigno Saturnia e Minturno.

Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri insieme anche ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco che hanno operato sul posto.

Dalle prime informazioni a disposizioni a perdere la vita sono stati due uomini di 27 e 44 anni; nell'incidente sarebbero rimasti coinvolti due i veicoli, una Bmw e una Volkswagen Golf. Violento lo scontro tra le due vetture, mentre vani si sono rivelati i soccorsi per i due automobilisti. Arrivati sul posto per i rilievi hanno lavorato i carabinieri a cui spetta ora la ricostruzione del drammatico sinistro. La strada è stata bloccata al traffico per consentire le operazioni sul posto.