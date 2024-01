Incidente fra due vetture: automobilista ferito gravemente. Guidava con la patente revocata

Un uomo di 38 anni di Aprilia, gravemente ferito, è stato portato in ospedale in codice rosso dopo lo scontro frontale in cui è rimasto coinvolto mentre si trovava nella zona dei Castelli Romani. Il sinistro nella mattinata dello scorso 19 gennaio ad Ariccia.

Come riporta RomaToday, l’incidente è avvenuto all’altezza del civico 12 di via Prelatura nel comune della provincia di Roma. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Cecchina che sono intervenuti sul posto, il conducente di una Kia Picanto, un 48enne residente ad Albano Laziale, avrebbe invaso la corsia opposta dalla quale sopraggiungeva in senso contrario la Fiat Punto su cui viaggiava il 38enne di Aprilia. Poi lo scontro avvenuto frontalmente.

Da subito sono apparse più gravi le condizioni dell’uomo di 48 anni che, soccorso dai sanitari del 118 giunti sul luogo dell’incidente insieme ai militari, è stato poi trasportato dall'ambulanza al policlinico Tor Vergata di Roma, in prognosi riservata. Il 38enne pontino alla guida della Punto è stato portato in ospedale in codice rosso con una prognosi di 30 giorni.

Sequestrati entrambi i veicoli, i due automobilisti sono stati sottposti ai test di rito su alcol e droga. Sanzionato il 38enne, in quanto alla guida nonostante la patente revocata.