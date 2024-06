Incidente fra moto e due auto sulla Flacca: ferito gravemente un centauro di 28 anni

Pauroso incidente nella notte sulla Flacca in cui è rimasto gravemente ferito un giovane di 28 anni.

Nel sinistro, avvenuto nel territorio di Sperlonga, sono rimasti coinvolti tre mezzi: una moto condotta dal 28enne di Minturno e due auto alla cui guida si trovano rispettivamente due uomini di 62 anni di Melito di Napoli e di 71 anni di Sperlonga.

Una volta giunta la segnalazione al 112 sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ai sanitari del 118. Secondo una prima ricostruzione, la moto procedeva lungo la Flacca da Sperlonga verso Gaeta quando, per cause che al momento sono ancora al vaglio, ha invaso l’atro senso di marcia andando a scontrarsi con le due vetture che procedevano in direzione opposta.

Ad avere la peggio proprio il giovane centauro che soccorso dai sanitari del 118 è stato poi portato in codice rosso all’ospedale Dono Svizzero di Formia dove è stato ricoverato; non sarebbe in pericolo di vita.

Sono ora in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.