Incidente sull’Appia a Fondi, auto fuori strada: ferito gravemente un ragazzo

Brutto incidente nella giorno di Ferragosto sull’Appia a Fondi: un giovane è stato rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato in ospedale a Roma.

Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 15 agosto: per cause che sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’auto su cui si trovava il ragazzo è finita fuori strada. Soccorso dai sanitari del 118 il giovane è stato trasportato in eliambulanza nella Capitale. Nel sinistro sono rimaste ferite altre persone, fortunatamente in maniera non grave.

In corso di accertamento le cause dell’incidente. Sul posto necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco.