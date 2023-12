Carambola di auto sull'Appia: muore a 28 anni Davide Tenore

Due vittime in un solo giorno sulle strade del territorio pontino. Nel pomeriggio di ieri, martedì 19 dicembre, un ragazzo di 28 anni ha perso la vita a Fondi. L'incidente stradale ha coinvolto quattro veicoli lungo l'Appia, tra i territori di Fondi e Itri. Nella carambola di auto ad avere la peggio è stato il 28enne che era alla guida di una Bmw, Davide Tenore. Nel drammatico sinistro sono rimasti coinvolti anche un camion, un furgone e una Porsche.

Il ragazzo è stato estratto dalle lamiere dell'auto e affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato a bordo di un'eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma, dove nelle ore successive è deceduto per le gravi ferite riportate nel violento impatto. Un'altra persona alla guida di uno dei veicoli coinvolti è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Alla ricostruzione della dinamica del sinistro hanno lavorato gli agenti della polizia locale di Fondi. Decine i messaggi di cordoglio comparsi sui social per Davide Tenore.

Sempre nella giornata di ieri, nella tarda serata, ha invece perso la vita un uomo di 50 anni, travolto e ucciso lungo la Pontina, all'altezza del territorio di Aprilia. Per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare. L'incidente si è verificato all'altezza del chilometro 52+300, nei pressi dello svincolo di via Genio Civile.