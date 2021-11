Auto nel canale: all'interno trovato il corpo senza vita di un uomo

Tragedia a Fondi questa mattina, dove un'auto è finita nel canale e i vigili del fuoco hanno trovato all'interno il corpo senza vita di un uomo. L'intervento intorno alle 6 di questa mattina. Il personale operativo dei vigili del fuoco è stato allertato dai carabinieri per un'auto in un canale, in via Sette Acque.

La squadra territoriale di Terracina ha constatato la presenza di una vettura parzialmente ribaltata e parzialmente coperta dall'acqua del canale lungo la carreggiata. Con l'ausilio di un'autogru è stato dunque recuperato il mezzo. Al suo interno è stato purtroppo rinvenuto il corpo senza vita del conducente, che è stato consegnato ai sanitari per la constatazione del decesso.