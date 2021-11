Auto nel canale: la vittima è il fotografo di Fondi Lorenzo Marzoli. Il cordoglio del sindaco

E' Lorenzo Marzoli, 39 anni, di Fondi, la vittima di un incidente stradale avvenuto all'alba di oggi, domenica 14 novembre. L'auto di Marzoli, noto e apprezzato fotografo di Fondi, è finita nel canale che costeggia la carreggiata, in via Sette Acque. L'allarme è stato dato intorno alle 6. I carabinieri hanno allertato i vigili del fuoco, ma quando il veicolo è stato recuperato per l'uomo non c'era più nulla da fare.

La notizia della morte di Lorenzo Marzoli ha fatto rapidamente il giro della città. "Persona molto conosciuta e stimato professionista - scrive il sindaco di Fondi in una nota - La sua scomparsa ha sconvolto la cittadinanza. Con il suo obiettivo ha immortalato migliaia di momenti di gioia, eventi che hanno segnato la storia della città e scorci tra i più suggestivi. Il sorriso che precedeva e seguiva ogni scatto rimarrà per sempre impresso nel cuore dell'intera comunità". Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l'amministrazione e il Consiglio comunale partecipano al cordoglio della famiglia Marzoli per la prematura e dolorosa perdita.

La dinamica della tragedia è al vaglio dei carabinieri.