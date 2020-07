Guida dopo aver assunto droghe e provoca un incidente con feriti: denunciato

E' stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e lesioni personali gravi. A Fondi i carabinieri hanno rintracciato e identificato un 23enne originario di Terracina che, nella serata dell'11 luglio scorso, si era messo alla guida della propria auto dopo aver assunto droghe.

Mentre guidava ha provocato un incidente stradale che ha provocato dei feriti. Come prassi, il giovane è stato quindi sottoposto, in una struttura sanitaria del luogo, a tutti gli accertamenti per verificare se avesse uno stato psico fisico alterato. L'esito è stato positivo e per il 23enne è scattata la denuncia.