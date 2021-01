Incidente a Fondi: 56enne era alla guida sotto l’effetto dell’alcol, denunciato

Alla guida sotto l’effetto dell’alcol è rimasto coinvolto in un incidente. I fatti sono avvenuti a Fondi alla fine dello scorso anno e nella giornata di ieri, al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno denunciato un uomo di 56 anni per guida in stato di ebrezza.

Il sinistro risale appunto allo scorso 30 dicembre; sul posto sono intervenuti i militari della locale Tenenza che hanno svolto i primi rilievi: secondo quanto ricostruito il 56enne, che vive a Fondi, mentre era alla guida del proprio veicolo aveva causato l’incidente. I successivi accertamenti presso l’ospedale, hanno evidenziato come l’uomo fosse alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, superando il limite consentito dalla legge. Da qui è scattata la denuncia.