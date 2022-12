Tragedia la vigilia di Natale, terribile scontro sull'Appia: un morto

Tragedia nel giorno della vigilia di Natale in provincia di Latina. Un terribile incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, 24 dicembre, all'altezza del chilometro 125 dell'Appia, nel territorio di Fondi. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, due auto che viaggiavano in opposte direzioni di marcia, una Ford Focus e una Mercedes.

Sei in tutto le persone coinvolte nel sinistro stradale. La segnalazione al numero unico di emergenza ha portato sul posto i carabinieri, la squadra territoriale dei vigili del fuoco di Gaeta e i soccorritori del 118. Il personale dei vigili del fuoco ha collaborato con gli operatori del 118 per soccorrere le persone ferite e ha poi estratto una persona che era rimasta intrappolata tra le lamiere dell'auto e che era purtroppo senza vita. Per la persona che viaggiava a bordo di uno dei due mezzi, un uomo di 50 anni di Itri, non c'è stato purtroppo più nulla da fare e non è stato possibile far altro che constatare il decesso. In gravi condizioni il conducente dell'altra auto. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti.