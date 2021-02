Incidente mortale a Fondi: il ricordo della vittima, Enrique Jesus Zambrano

Aveva 25 anni Enrique Jesus Zambrano Colmenares ed è morto nella tarda serata del 24 febbraio a Fondi in un tragico incidente stradale. Era di origine venezuelana e viveva a Sperlonga e voleva fare il barman. In tanti lo ricordano come un ragazzo gentile ed educato, intelligente, volonteroso.

Il ricordo più commosso arriva da Fabio Iannone, consigliere comunale di Fondi, che in un post su Facebook scrive: "Uno di quei rari ragazzi che al primo impatto subito ti lasciano fiducia e speranza per il futuro - commenta - Educato, gentile, onesto, con quella grinta e intelligenza positiva di chi vuole farcela da solo a sbarcare il lunario. Sempre in anticipo sempre riverente . Tante volte mi hai chiesto consigli perché avevi questa passione di fare il barman.All’epoca non avevi nemmeno la patente. Altrimenti sapendo di quest’altra tua passione te ne avrei dato uno in più. Le belle persone come te sono scomode in terra e beate e ricercate nei cieli. Sei stato e resterai una bellissima persona".

L'incidente si è verificato intorno alle 22 lungo la strada provinciale per Sperlonga all'altezza del bivio per via Diversivo Acquachiara. Nello scontro sono rimasti coinvolti un camion e la moto su cui viaggiava il giovane.