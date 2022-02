Incidente a Fondi, perde il controllo dell'auto e si ribalta nel canale: muore Marco di Pinto

Ancora una tragedia sulle strade pontine. Un incidente stradale è avvenuto questa mattina all'alba a Fondi, in via Diversivo Acquachiara. A perdere la vita un uomo di 52 anni, Marco Di Pinto, dipendente della società De Vizia che si occupa della raccolta di rifiuti.

L'uomo si stava recando al lavoro quando, intorno alle 5, ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada e ribaltandosi poi in un canale. Purtroppo ogni tentativo di soccorso è stato vano. All'arrivo dei mezzi del 118 non è stato possibile far altro che constatarne il decesso. Sul posto polizia locale di Fondi e pattuglie della polizia stradale.

Le cause del sinistro sono ancora da accertare, non è chiaro se l'uomo abbia avuto un malore mentre era alla guida.