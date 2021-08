Fondi, si mette al volante ubriaco e rimane coinvolto in un incidente: denunciato 23enne

Il ragazzo deferito dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza alcolica; per lui anche il ritiro della patente

Denuncia e ritiro della patente per un giovane di 23 anni che a Fondi dopo essersi messo alla guida ubriaco è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Sono state le indagini condotte dai carabinieri della locale Tenenza a fare luce sul sinistro che si è verificato lo scorso 20 agosto.

Secondo quanto accertato, il ragazzo in quell’occasione si era posto alla guida della propria auto sotto l’ effetto di sostanze alcoliche, così come accertato presso una struttura sanitaria, rimanendo poi coinvolto in un incidente fortunatamente senza feriti.

Al termine degli accertamenti è stato denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza alcolica; per lui anche il ritiro della patente.