Incidente nella notte a Fondi, i conducenti delle due auto finiscono in ospedale

Incidente nella notte, nel comune di Fondi. Il sinistro ha coinvolto due auto che si sono scontrate in via Capratica. La dinamica è però ancora al vaglio dei carabinieri della tenenza locale, intervenuti sul luogo dell'incidente per effettuare i necessari rilievi planimetrici e fotografici.

Nell'impatto uno dei due veicoli è finito fuori strada e i conducenti di entrambi i mezzi sono rimasti feriti. Entrambi sono stati soccorsi dal personale sanitario delle ambulanze del 118 e trasportati nei nosocomi di Latina e di Terracina per le cure del caso.