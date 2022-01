Incidente a Formia, auto si ribalta e abbatte una cabina elettrica: un ferito. Blackout nel quartiere

Pauroso incidente nella serata di ieri, venerdì 14 gennaio a Formia, con un’auto che dopo essere finita fuori strada ha anche abbattuto una cabina elettrica lasciando l’intro quartiere al buio.

L’allarme è scattato intorno alle 20 e sul posto, in via Marco Tullio Cicerone, dopo le segnalazioni arrivate al Numero Unico di Emergenza 112 sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta insieme alle forze dell’ordine e ai sanitari del 118.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto dopo essere uscita fuori strada si è ribaltata. Subito sono scattati i soccorsi per un uomo che nel sinistro è rimasto ferito. Nell’impatto è stata anche distrutta una cabina dell'energia elettrica causando un blackout nella zona.

Sul posto i vigili del fuoco hanno operato per prestare i primi soccorsi all’uomo ferito poi affidato alle cure dei sanitari del 118 e per mettere in sicurezza la vettura e la colonnina elettrica in attesa dell’arrivo del personale specializzato per il ripristino.