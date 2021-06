Incidente a Formia, scontro tra un’auto e uno scooter: interviene l’eliambulanza

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 giugno, a Formia che ha reso necessario anche l’intervento dell’eliambulanza.

Nel sinistro che si è verificato lungo viale Unità d’Italia, secondo quanto si apprende, sono rimasti coinvolti, per cause che sono ancora in fase di accertamento, un’auto e uno scooter. Ferito l’uomo che si trovata in sella al mezzo a due ruote.

Sul posto per i soccorsi sono giunti i sanitari del 118, anche con un’eliambulanza; i rilevi di rito sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale a cui spetta ora la ricostruzione esatta dell’incidente. Sul posto anche gli uomini della polizia locale.