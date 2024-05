Investita sull'Appia: la vittima è Tiziana Petrolati. Era ospite del Villaggio Don Bosco

E' Tiziana Petrolati la vittima dell'incidente stradale avvenuto nella notte a Formia. Il corpo della donna è stato trovato sul ciglio della strada, lungo la via Appia, lato Napoli. Classe 1977, nata a Civitavecchia, Tiziana era ospite della comunità Don Bosco, che accoglie rifugiati e persone senza fissa dimora. E proprio il parroco, don Mariano Salpinone, ha aiutato i carabinieri nell'identificazione della donna. "La vita è fatta di gioie e dolori - ha detto in un video che ha voluto pubblicare sulla pagina Facebook - Portiamo nel cuore Tiziana, da gennaio l'avevano portata da noi da Gaeta. Questa notte purtroppo non è tornata a dormire nella nostra tenda di accoglienza".

Con sé non aveva documenti, ma un libro di poesie, che amava scrivere e che erano la sua passione. Per tutti però era Tiziana Del Regno, come lei stessa si faceva chiamare preferendo utilizzare il cognome di sua madre.

Sulla morte della donna però sono ancora in corso tutti gli accertamenti necessari, disposti dai carabinieri della compagnia di Formia. Sul corpo sarà disposta l'autopsia che aiuterà probabilmente a comprendere le cause esatte del decesso, mentre i militari sono al lavoro per ricostruire la dinamica anche attraverso l'acquisizione di alcuni filmati della zona. Il conducente dell'auto che l'ha travolta ha dichiarato di non essersi accorto della presenza della donna sul ciglio della strada, in prossimità di un attraversamento pedonale. Ma da una prima analisi dell'auto incidentata sembra difficile ipotizzare, stando a quanto riferiscono i carabinieri, che la donna fosse in piedi al momento dell'impatto. Non si esclude dunque che possa essere stata colta da un malore e successivamente investita dall'auto.