Incidente nella notte sulla Formia-Cassino, camion ribaltato: due feriti

Incidente nella notte nel comune di Spigno Saturnia. Il personale dei vigili del fuoco del comando provinciale è interventuo intorno all'1,30 all'altezza del km 27 della Formia- Cassino.

Due i mezzi coinvolti nel sinistro per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri. Un camion era uscito fuori strada ribaltandosi su un fianco. I vigili del fuoco hanno estratto l'autista rimasto incastrato nell'abitacolo del mezzo pesante e lo hanno consegnato alle cure dei sanitari del 118. Ferita anche un'altra persona che era a bordo dell'auto.

Entrambi i mezzi sono stati poi rimossi e la strada messa in sicurezza.