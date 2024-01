Guida sotto l'effetto di alcol e droghe: perde il controllo dell'auto, si ribalta e finisce contro le vetture in sosta

E' stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di droga. Un 23enne di Gaeta è ritenuto reponsabile di aver provocato un incidente stradale alle prime luci dell'alba del 1 gennaio. A Formia, in via Ferrucci, aveva perso il controllo della sua auto e si era ribaltato finendo contro due auto regolarmente parcheggiate a bordo strada. Fortunamente nelle due vetture non c'era nessuno.

L’intervento dei militari del Norm – sezione radiomobile di Formia, ha permesso sin dall’inizio di verificare le dinamiche del sinistro attraverso rilievi foto-planimetrici. Le indagini dunque hanno accertato la responsabilità del giovane e le successive verifiche sanitarie all'ospedale di Formia hanno poi dato modo di confermare che il 23enne si era messo alla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. La sua posizione si è dunque aggravata sotto il profilo penale e ha portato anche al ritiro della patente di guida.